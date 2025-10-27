На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бизнес готовится ответить на налоговую реформу повышением цен

Более 60% опрошенных предпринимателей в России повысят цены из-за роста налогов
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Подавляющее большинство опрошенных российских предпринимателей (64%) рассматривают повышение цен как основной способ компенсации будущей налоговой нагрузки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Союзом бухгалтеров и налоговых консультантов (есть у «Газеты.Ru»).

Из них 33% респондентов сообщили, что компании планируют остаться на старом налоговом режиме и переложить рост расходов на клиентов, а еще 31% ожидают перехода на другой режим, но также с последующим подорожанием товаров и услуг.

11% готовы временно сократить прибыль, чтобы сохранить цены для клиентов. По оценкам бухгалтеров, еще 12% бизнеса, в основном микропредприятия, после вступления реформы в силу могут прекратить свою деятельность.

По мнению участников опроса, сильнее всего налоговые изменения ожидают скажутся на розничной торговле (75%), где высокая конкуренция и низкие наценки делают любое повышение налогов критическим. В зоне высокого риска, по оценкам специалистов, также находятся грузоперевозки (43%) и сфера услуг для населения (20%).

Каждый пятый участник опроса признался, что пока не анализирует последствия реформы, занимая выжидательную позицию и предпочитая оценивать конкретные меры после принятия законодательных решений. При этом 8% участников исследования не ожидают для своего бизнеса значительных изменений в налоговой нагрузке.

В опросе приняли участие 2 тыс. бухгалтеров, работающих с малым бизнесом.

С 1 января 2026 года в России запланирован рост базовой ставки НДС с 20 до 22% при сохранении льготной 10%-ной на социально значимые товары (продукты, лекарства, детские товары и др.). Законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Минфин увязывает меру с необходимостью сбалансировать бюджет на 2026–2028 годы. По расчетам, дополнительный эффект для доходов составит около 1,19 трлн рублей в 2026 году (4,42 трлн рублей за три года).

Параллельно обсуждаются «сопутствующие» изменения: частичное сокращение освобождений по НДС (в том числе для ряда финансовых и ИТ-операций), снижение порога выручки на УСН, после которого включается НДС (с 60 млн до 10 млн рублей) и корректировки по страховым взносам/акцизам — все это в сумме повышает налоговую нагрузку на бизнес.

Ранее сообщалось, что власти планируют смягчить условия по НДС для малого бизнеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами