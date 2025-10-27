Бизнес готовится ответить на налоговую реформу повышением цен

Подавляющее большинство опрошенных российских предпринимателей (64%) рассматривают повышение цен как основной способ компенсации будущей налоговой нагрузки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Союзом бухгалтеров и налоговых консультантов (есть у «Газеты.Ru»).

Из них 33% респондентов сообщили, что компании планируют остаться на старом налоговом режиме и переложить рост расходов на клиентов, а еще 31% ожидают перехода на другой режим, но также с последующим подорожанием товаров и услуг.

11% готовы временно сократить прибыль, чтобы сохранить цены для клиентов. По оценкам бухгалтеров, еще 12% бизнеса, в основном микропредприятия, после вступления реформы в силу могут прекратить свою деятельность.

По мнению участников опроса, сильнее всего налоговые изменения ожидают скажутся на розничной торговле (75%), где высокая конкуренция и низкие наценки делают любое повышение налогов критическим. В зоне высокого риска, по оценкам специалистов, также находятся грузоперевозки (43%) и сфера услуг для населения (20%).

Каждый пятый участник опроса признался, что пока не анализирует последствия реформы, занимая выжидательную позицию и предпочитая оценивать конкретные меры после принятия законодательных решений. При этом 8% участников исследования не ожидают для своего бизнеса значительных изменений в налоговой нагрузке.

В опросе приняли участие 2 тыс. бухгалтеров, работающих с малым бизнесом.

С 1 января 2026 года в России запланирован рост базовой ставки НДС с 20 до 22% при сохранении льготной 10%-ной на социально значимые товары (продукты, лекарства, детские товары и др.). Законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Минфин увязывает меру с необходимостью сбалансировать бюджет на 2026–2028 годы. По расчетам, дополнительный эффект для доходов составит около 1,19 трлн рублей в 2026 году (4,42 трлн рублей за три года).

Параллельно обсуждаются «сопутствующие» изменения: частичное сокращение освобождений по НДС (в том числе для ряда финансовых и ИТ-операций), снижение порога выручки на УСН, после которого включается НДС (с 60 млн до 10 млн рублей) и корректировки по страховым взносам/акцизам — все это в сумме повышает налоговую нагрузку на бизнес.

Ранее сообщалось, что власти планируют смягчить условия по НДС для малого бизнеса.