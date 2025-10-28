Стало известно, сколько россиян поддерживают налог на тунеядство

Каждый пятый опрошенный россиянин поддержал введение в России налога на тунеядство, более четверти высказались категорически против. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Лишь 9,79% поддержали идею полностью, еще 9,54% — при условии, что будут предусмотрены исключения для социально незащищенных сограждан (всего — 19,33%). 25,3% выступили категорически против введения в стране налога на тунеядство. Еще 24,99% респондентов считают, что государство должно стимулировать занятость, а не штрафовать безработных. 20,55% уверены, что прежде всего нужно создавать рабочие места.

Некоторые участники опроса заявили, что «налог на тунеядство — это принуждение человека к труду против его воли». Другие опрошенные заявили, что «если уж вводить налог на тунеядство, то только для тех россиян, кто младше 40–45 лет и сознательно не работает».

В 2024 году депутат Томской думы Екатерина Собканюк предложила обсудить идею создания в России трудовых лагерей. На заседании это вызвало смех, после чего она добавила, что, по ее словам, в стране немало людей, которые «просто не хотят работать и являются тунеядцами».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в 2025 году предложила взимать с неработающих граждан трудоспособного возраста без инвалидности ежегодный взнос в систему ОМС — как вариант «налога на тунеядство». Глава Минтруда Антон Котяков в октябре 2025 года заявил, что не поддерживает введения в России налога на тунеядство. По его словам, такой механизм не станет эффективным инструментом регулирования занятости.

Ранее россияне оценили, должны ли безработные платить за ОМС.