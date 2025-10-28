На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян поддерживают налог на тунеядство

Каждый пятый опрошенный россиянин поддерживает налог на тунеядство
close
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Каждый пятый опрошенный россиянин поддержал введение в России налога на тунеядство, более четверти высказались категорически против. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Лишь 9,79% поддержали идею полностью, еще 9,54% — при условии, что будут предусмотрены исключения для социально незащищенных сограждан (всего — 19,33%). 25,3% выступили категорически против введения в стране налога на тунеядство. Еще 24,99% респондентов считают, что государство должно стимулировать занятость, а не штрафовать безработных. 20,55% уверены, что прежде всего нужно создавать рабочие места.

Некоторые участники опроса заявили, что «налог на тунеядство — это принуждение человека к труду против его воли». Другие опрошенные заявили, что «если уж вводить налог на тунеядство, то только для тех россиян, кто младше 40–45 лет и сознательно не работает».

В 2024 году депутат Томской думы Екатерина Собканюк предложила обсудить идею создания в России трудовых лагерей. На заседании это вызвало смех, после чего она добавила, что, по ее словам, в стране немало людей, которые «просто не хотят работать и являются тунеядцами».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в 2025 году предложила взимать с неработающих граждан трудоспособного возраста без инвалидности ежегодный взнос в систему ОМС — как вариант «налога на тунеядство». Глава Минтруда Антон Котяков в октябре 2025 года заявил, что не поддерживает введения в России налога на тунеядство. По его словам, такой механизм не станет эффективным инструментом регулирования занятости.

Ранее россияне оценили, должны ли безработные платить за ОМС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами