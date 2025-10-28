На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия и Вьетнам договорились о развитии железнодорожного сообщения

Вице-премьер Оверчук: начата проработка железной дороги из России во Вьетнам
Depositphotos

Россия и Вьетнам согласовали шаги по созданию железнодорожного сообщения между двумя странами через территории Китая и Монголии. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, передает ТАСС.

Переговоры состоялись на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Малайзии. Оверчук подчеркнул, что реализуется идея установления железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и Монголию, что улучшит транспортную связанность двух стран.

Стороны активно прорабатывают создание маршрута, который должен облегчить и ускорить торговлю между Россией и Вьетнамом.

Развитие транспортной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений сотрудничества между Россией и Вьетнамом. Железнодорожное сообщение позволит создать альтернативный маршрут для грузоперевозок.

В январе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские компании помогут построить железные дороги и метро в городах Ханой и Хошимин во Вьетнаме.

Ранее в США сообщили о секретном военном сотрудничестве между Вьетнамом и Россией.

