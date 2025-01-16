Россия поможет Вьетнаму с метро

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские компании помогут построить железные дороги и метро в городах Ханой и Хошимин во Вьетнаме. Его слова приводит ТАСС.

«У нас есть хорошие возможности кооперации в сфере тяжелого машиностроения, включая поставки во Вьетнам отечественных локомотивов, грузовых, пассажирских вагонов», — заявил он.

Также он отметил, что у РФ имеются возможности для участия компаний в сооружении объектов железнодорожной инфраструктуры и метрополитена.

Глава правительства России Михаил Мишустин на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов пригласил инвесторов из Вьетнама в РФ. Он подчеркнул, что правительство создает возможности для активной работы в России зарубежных компаний на взаимовыгодных условиях. Мишустин также пригласил представителей Вьетнама на предстоящие в этом году экономические форумы в РФ.

Ранее Путин пригласил нового президента Вьетнама в Москву.