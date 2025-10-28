На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили о будущем смещении срока оплаты ЖКУ

Эксперт Леонова: с 1 марта сместится срок оплаты ЖКУ
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

С 1 марта будущего года в России сместится срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

В настоящее время срок оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги установлен до 10-го числа месяца, который следует за истекшим месяцем. После внесения изменений в Жилищный кодекс РФ с 1 марта 2026 года оплачивать ЖКУ нужно будет уже до 15-го числа. Кроме того, меняется срок рассылки квитанций за коммунальные услуги. Они будут приходить не первого, а пятого числа каждого месяца.

21 октября сообщалось, что в России разрабатывается законопроект, предусматривающий массовый переход на цифровые платежи за жилищно-коммунальные услуги через ГИС ЖКХ и портал «Госуслуги». Такой способ предоставления платежных документов в электронной форме будет юридически равнозначен доставке бумажных квитанций и будет считаться надлежащим уведомлением потребителя.

Ранее в Госдуме предложили запретить отключения ЖКУ без суда.

