В Госдуме предложили запретить отключения ЖКУ без суда

В Госдуму внесли проект о запрете приостановки коммунальных услуг без суда
Виталий Белоусов/РИА Новости

ЛДПР внесла в Госдуму проект закона, которым предлагается запретить приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг (ЖКУ) без решения суда. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас предоставление ЖКУ могут ограничивать при наличии задолженности потребителей, отмечается в пояснительной записке к документу.

Инициатива сохраняет эти полномочия, но вводит дополнительный механизм защиты граждан. Предлагаемые изменения в статью 157 ЖК РФ предусматривают, что приостановка и ограничение отопления, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах допускаются только на основании вступившего решения суда, вступившего в законную силу.

По мнению авторов законопроекта, это позволит усилить социальную защиту наиболее уязвимых категорий граждан, включая детей, инвалидов и пенсионеров, а также предотвратить случаи, когда приостановка предоставления коммунальных услуг может представлять угрозу их жизни или нормальному существованию.

Если документ примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

До этого сообщалось, что в России разрабатывается законопроект, предусматривающий массовый переход на цифровые платежи за жилищно-коммунальные услуги через ГИС ЖКХ и портал «Госуслуги».

Ранее юрист объяснил, что будет, если несколько месяцев не платить за ЖКХ.

