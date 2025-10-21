На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Платежки ЖКУ переведут в электронный формат

В России перейдут на цифровые платежи за услуги ЖКХ
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В России разрабатывается законопроект, предусматривающий массовый переход на цифровые платежи за жилищно-коммунальные услуги через ГИС ЖКХ и портал «Госуслуги». Об этом сообщают «Известия».

Поправки вносятся в Жилищный кодекс РФ с целью создания единой цифровой платформы в сфере ЖКХ на базе ГИС ЖКХ, как того требуют поручения президента Владимира Путина и вице-премьера Марата Хуснуллина.

Предполагается, что электронные версии платежных документов будут одновременно публиковаться в ГИС ЖКХ и на портале «Госуслуги».

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что такой способ предоставления платежных документов в электронной форме будет юридически равнозначен доставке бумажных квитанций и будет считаться надлежащим уведомлением потребителя.

«Ожидается, что централизованный способ информирования будет способствовать увеличению безопасности получения гражданами платежных документов», — заявили в Минстрое, отметив сохранение вариативности способов оплаты коммунальных услуг.

Ранее ЛДПР предложила вернуть сферу ЖКХ под контроль государства.

