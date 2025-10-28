Эксперт рассказал о влиянии нового МРОТ на зарплаты и социальные выплаты

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится до 27 093 рублей, что затронет трудовые договоры, социальные выплаты и систему страховых взносов. Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он отметил, что в первую очередь рост МРОТ коснется тех работников, чья зарплата напрямую привязана к МРОТ. Для такой категории россиян повышение произойдет автоматически, поскольку работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда. Если в трудовом договоре указана более сумма ниже МРОТ, ее необходимо будет изменить. Иначе это будет являться нарушением трудового законодательства.

Увеличение минимального размера оплаты труда также повлияет на размер целого ряда социальных выплат, в частности, больничных, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком.

Кроме того, рост МРОТ приводит к увеличению страховых взносов, перечисляемых работодателем за сотрудника. Это, в свою очередь, отразится на размере будущей пенсии.

22 октября сообщалось, что Государственная дума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда.

