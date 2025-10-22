Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год

ГД приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год в размере 27 093 рублей

Государственная дума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Отмечается, что реализация будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников.

До этого повышение МРОТ анонсировал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, правительство последовательно повышает МРОТ темпами, опережающими инфляцию.

В сентябре член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что повышение МРОТ более чем на 20% со следующего года повлечет за собой увеличение минимального размера отпускных, больничных и декретных выплат.

Ранее в России оценили вероятность радикального повышения МРОТ.