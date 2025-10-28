На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне готовы переплачивать за «хорошую репутацию» товара

Более 50% опрошенных россиян готовы переплачивать за хорошую репутацию товара
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Более 50% опрошенных россиян готовы переплачивать за «хорошую репутацию» товара. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру (есть у «Газеты.Ru»).

72% респондентов заявили, что иногда или регулярно делают выбор в пользу товаров с пометками «эко», «локально», «без пластика», «ответственное производство» и тому подобными. При этом 19% ответили, что стараются покупать такие товары осознанно и при прочих равных всегда отдают им приоритет, еще 32% выбирают их только в случае незначительной разницы в цене, а 21% готовы значительно переплачивать за «репутацию» товара. Остальные 28% признались, что не придают значения маркировке или не верят в подлинность таких заявлений со стороны производителей.

При этом 35% респондентов готовы заплатить до 5% сверху за «репутацию» товара, еще 28% — от 5 до 10%, 22% — в пределах 10–15%, 9% готовы к наценке до 20%, а 6% — свыше этого уровня.

Наибольшую лояльность к экотоварам проявляют россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Чаще остальных на «приставки качества» обращают внимание представители сферы образования, информационных технологий и креативных профессий.

Чаще всего респонденты выбирают экотовары и локальные бренды при покупке продуктов питания. Чуть реже опрошенные обращают внимание на соответствующие пометки при выборе уходовой и декоративной косметики, бытовой химии, одежды, мебели и электроники.

Более 20% опрошенных заявили, что хотели бы покупать экологичные и локальные товары чаще, но не находят их в привычных торговых точках либо не уверены в достоверности маркировки. Только 17% из всех респондентов всегда проверяют состав, наличие сертификации, происхождение товара и стандарты производства.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что товары на Ozon подорожают из-за правил возврата.

