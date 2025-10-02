На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Товары на Ozon подорожают из-за правил возврата

Экономист Мосягин ожидает подорожания товаров на Ozon из-за новых правил возврата
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Россиянам стоит подготовиться к подорожанию товаров на маркетплейсе Ozon, а также ухудшению их качества. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Ozon нарушил обещание и не отсрочил новые правила возврата товаров.

По словам экономиста, принудительное введение новых правил с 1 октября, вопреки обещаниям об отсрочке, является показателем отсутствия равноправного диалога с продавцами. На закрытой встрече в конце сентября представители маркетплейса пошли навстречу селлерам и пообещали отложить изменения до 15 октября для доработки механизма, однако уже на следующий день правила были запущены в одностороннем порядке, посетовал эксперт.

«Такой подход ставит под сомнение добросовестность ведения переговоров и нарушает принцип свободы договора, поскольку продавцы, особенно малый и средний бизнес, вынуждены принимать невыгодные им условия под угрозой ухудшения доступа к платформе. Помимо рисков роста цен, в среднесрочной перспективе потребители могут столкнуться с ухудшением качества обслуживания и увеличением количества конфликтных ситуаций, связанных с возвратами, обработка которых теперь полностью централизована и выведена из-под прямого контроля продавца», — отметил Мосягин.

Он добавил, что для предпринимателей, работающих по модели FBS (со своего склада), нововведение от Ozon несет серьезные негативные последствия: они теряют прямой контроль над возвращаемым товаром, его качеством и упаковкой, что создает прямую угрозу их деловой репутации из-за потенциально возросшего количества негативных отзывов. Фактически, модель FBS принудительно трансформируется в условия, схожие с FBO (со склада маркетплейса), но без согласия продавца и с возросшими издержками, пояснил Мосягин. По его словам, наибольшие риски это создает для селлеров fashion-сегмента, где уровень возвратов традиционно высок и может достигать 45%. Рост операционных издержек предпринимателей неминуемо транслируется в итоговую стоимость товаров для потребителей, что мы уже наблюдаем на фоне очередного этапа повышения тарифов на логистику и комиссий, анонсированного Ozon на октябрь, подчеркнул Мосягин.

По его словам, сложившаяся практика одностороннего изменения правил игры со стороны доминирующей рыночной площадки вызывает серьезную озабоченность с точки зрения защиты прав потребителей и развития здоровой конкурентной среды. Уже сейчас данная ситуация привлекла внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), которая проводит проверку новых правил Ozon на соответствие законодательству. Необходимо дождаться ее выводов и быть готовыми к разработке мер, которые обеспечат баланс интересов всех участников рынка электронной торговли, посоветовал эксперт.

Ранее эксперт оценил идею ограничить возврат товаров на маркетплейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами