Товары на Ozon подорожают из-за правил возврата

Россиянам стоит подготовиться к подорожанию товаров на маркетплейсе Ozon, а также ухудшению их качества. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Ozon нарушил обещание и не отсрочил новые правила возврата товаров.

По словам экономиста, принудительное введение новых правил с 1 октября, вопреки обещаниям об отсрочке, является показателем отсутствия равноправного диалога с продавцами. На закрытой встрече в конце сентября представители маркетплейса пошли навстречу селлерам и пообещали отложить изменения до 15 октября для доработки механизма, однако уже на следующий день правила были запущены в одностороннем порядке, посетовал эксперт.

«Такой подход ставит под сомнение добросовестность ведения переговоров и нарушает принцип свободы договора, поскольку продавцы, особенно малый и средний бизнес, вынуждены принимать невыгодные им условия под угрозой ухудшения доступа к платформе. Помимо рисков роста цен, в среднесрочной перспективе потребители могут столкнуться с ухудшением качества обслуживания и увеличением количества конфликтных ситуаций, связанных с возвратами, обработка которых теперь полностью централизована и выведена из-под прямого контроля продавца», — отметил Мосягин.

Он добавил, что для предпринимателей, работающих по модели FBS (со своего склада), нововведение от Ozon несет серьезные негативные последствия: они теряют прямой контроль над возвращаемым товаром, его качеством и упаковкой, что создает прямую угрозу их деловой репутации из-за потенциально возросшего количества негативных отзывов. Фактически, модель FBS принудительно трансформируется в условия, схожие с FBO (со склада маркетплейса), но без согласия продавца и с возросшими издержками, пояснил Мосягин. По его словам, наибольшие риски это создает для селлеров fashion-сегмента, где уровень возвратов традиционно высок и может достигать 45%. Рост операционных издержек предпринимателей неминуемо транслируется в итоговую стоимость товаров для потребителей, что мы уже наблюдаем на фоне очередного этапа повышения тарифов на логистику и комиссий, анонсированного Ozon на октябрь, подчеркнул Мосягин.

По его словам, сложившаяся практика одностороннего изменения правил игры со стороны доминирующей рыночной площадки вызывает серьезную озабоченность с точки зрения защиты прав потребителей и развития здоровой конкурентной среды. Уже сейчас данная ситуация привлекла внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), которая проводит проверку новых правил Ozon на соответствие законодательству. Необходимо дождаться ее выводов и быть готовыми к разработке мер, которые обеспечат баланс интересов всех участников рынка электронной торговли, посоветовал эксперт.

