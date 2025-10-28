На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, во сколько обойдется россиянам салат «Селедка под шубой»

Доцент Щербаченко: порция селедки под шубой в 2025 году стоит более 81 рубля
true
true
true
close
smile23/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость одной порции салата «Селедка под шубой», приготовленной дома, в 2025 году составит 81,85 рубля, оценил для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Неизменный салат на новогоднем столе россиян — селедка под шубой — обрел популярность в СССР примерно в 70-х годах прошлого века. Салат «Селедка под шубой» и аромат мандаринов — то, с чем в каждом доме ассоциируется новогодний праздник. Вот так выглядит салат исходя из классического рецепта на четырех человек: филе соленой селедки (350 г) — 150 рублей, морковь (200 г) — 6 рублей, свекла (350 г) — 6,4 рубля, картофель (500 г) — 30 рублей, репчатый лук (200 г) — 15 рублей, майонез (200 г) — 100 рублей, яйца — 20 рублей», — отметил Щербаченко.

По его словам, итоговая стоимость салата на четырех человек составит 347,4 рубля. За год показатель увеличился практически на 14%.

По данным ЦБ, на 20 октября годовая инфляция в России достигла 8,2%. Темпы роста цен по итогам 2024 года составили 9,5%.

 

Ранее сообщалось, что в России подорожала морковь.

