На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России подорожала морковь

Экономист Абрамов: морковь в России подорожала более чем на 8% за неделю
true
true
true
close
ricardo.miyajima/Shutterstock/FOTODOM

Морковь в российских магазинах подорожала на 8,3% за неделю с 11 по 18 октября, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекса Мишек выросло на 0,6% по сравнению с его ростом на 0,3% неделю назад. За неделю выросли цены лишь на морковь — на 8,3%. Цены остальных товаров не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 10,8% по сравнению с его повышением на 7,2% неделей ранее», — отметил Абрамов.

close
«Газета.Ru»

За год подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+57,1%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+38,6%), апельсиновый сок J7 (+33,4%), куриные тушки (+18,8%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+13,0%), яйца «Окские» категории С1 (+10,6%), белый хлеб (+10,0%), морковь (+8,3%), подсолнечное масло «Олейна» (+7,8%) и сельдь «Матиас» (+5,6%).

За год подешевели детский мармелад Fruit-Tella (-23,7%), бананы (-18,8%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-5,0%) и чай черный «Акбар» (-4,9%).

close
«Газета.Ru»

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 7 по 13 октября составила 8,08%, как и на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что в России подорожала селедка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами