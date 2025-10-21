В России подорожала морковь

Экономист Абрамов: морковь в России подорожала более чем на 8% за неделю

Морковь в российских магазинах подорожала на 8,3% за неделю с 11 по 18 октября, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекса Мишек выросло на 0,6% по сравнению с его ростом на 0,3% неделю назад. За неделю выросли цены лишь на морковь — на 8,3%. Цены остальных товаров не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 10,8% по сравнению с его повышением на 7,2% неделей ранее», — отметил Абрамов.

За год подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+57,1%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+38,6%), апельсиновый сок J7 (+33,4%), куриные тушки (+18,8%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+13,0%), яйца «Окские» категории С1 (+10,6%), белый хлеб (+10,0%), морковь (+8,3%), подсолнечное масло «Олейна» (+7,8%) и сельдь «Матиас» (+5,6%).

За год подешевели детский мармелад Fruit-Tella (-23,7%), бананы (-18,8%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-5,0%) и чай черный «Акбар» (-4,9%).

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 7 по 13 октября составила 8,08%, как и на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что в России подорожала селедка.