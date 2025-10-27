Сеть «Верный» опровергла информацию о продаже бизнеса

Сеть продуктовых «Верный» не рассматривает продажу бизнеса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

«Этот шум — скорее, мечты покупателей. Последний раунд предметных переговоров состоялся в 2020 году», — сказали там.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что основатель сети магазинов «Верный» Андрей Рогачев ищет покупателя для своего бизнеса, оцениваемого в 25–35 млрд рублей. По данным издания, главными претендентами на приобретение выступают крупнейшие торговые сети, включая «Ленту».

Пять источников заявили, что переговоры с потенциальными покупателями уже ведутся. Эксперты объяснили, что рентабельность магазинов на рынке составляет 0,5% против среднего показателя в 2,5%. Помимо этого, покупка сети может вызвать вопросы Федеральной антимонопольной службы из-за высокой доли крупных сетей в тех же регионах.

Сеть «Верный» объединяет более 1,2 тыс. магазинов с выручкой 74,9 млрд руб. за первое полугодие 2025 года.

Ранее сети магазинов «Красное и Белое» посоветовали начать продавать хлеб.