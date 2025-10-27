На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сеть «Верный» опровергла информацию о продаже бизнеса

ТАСС: сеть магазинов «Верный» не выставляли на продажу
true
true
true
close
Depositphotos

Сеть продуктовых «Верный» не рассматривает продажу бизнеса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

«Этот шум — скорее, мечты покупателей. Последний раунд предметных переговоров состоялся в 2020 году», — сказали там.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что основатель сети магазинов «Верный» Андрей Рогачев ищет покупателя для своего бизнеса, оцениваемого в 25–35 млрд рублей. По данным издания, главными претендентами на приобретение выступают крупнейшие торговые сети, включая «Ленту».

Пять источников заявили, что переговоры с потенциальными покупателями уже ведутся. Эксперты объяснили, что рентабельность магазинов на рынке составляет 0,5% против среднего показателя в 2,5%. Помимо этого, покупка сети может вызвать вопросы Федеральной антимонопольной службы из-за высокой доли крупных сетей в тех же регионах.

Сеть «Верный» объединяет более 1,2 тыс. магазинов с выручкой 74,9 млрд руб. за первое полугодие 2025 года.

Ранее сети магазинов «Красное и Белое» посоветовали начать продавать хлеб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами