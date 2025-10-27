СМИ: сеть магазинов «Верный» выставили на продажу

Основатель сети магазинов «Верный» Андрей Рогачев ищет покупателя для своего бизнеса, оцениваемого в 25–35 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, главными претендентами на приобретение выступают крупнейшие торговые сети, включая «Ленту». При этом потенциальная продажа осложняется региональной концентрацией магазинов и низкой рентабельностью сети.

Пять источников заявили, что переговоры с потенциальными покупателями уже ведутся. Эксперты объяснили, что рентабельность магазинов на рынке составляет 0,5% против среднего показателя в 2,5%. Помимо этого, покупка сети может вызвать вопросы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) из-за высокой доли крупных сетей в тех же регионах.

Сеть «Верный» объединяет более 1,2 тыс. магазинов с выручкой 74,9 млрд руб. за первое полугодие 2025 года.

До этого сообщалось, что ретейлер «Магнит» рассматривает вариант продажи своих гипермаркетов, чтобы сосредоточиться на развитии формата «у дома».

Предполагается, что причиной для выхода французской компании с российского рынка могло стать ужесточение условий выхода иностранцев из российских активов. Активы Auchan могут быть проданы, по мнению издания, крупной российской розничной сети, например, «Ленте» или «Магниту».

Ранее сети магазинов «Красное и Белое» посоветовали начать продавать хлеб.