Стало известно, сколько доллар будет стоить в ноябре

В ноябре доллар будет стоить 81–84 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Доллар на межбанковском рынке в России 22 октября символически проколол отметку в 82 рубля. Движение умещается в рамки обычной дневной волатильности. Волатильность этой недели связана с приближением налогового периода — эффект от разовых продаж дополнительных объемов валюты российскими экспортерами периодически позволяет рублю укрепляться, и до начала следующей недели возможны выносы курса под 81 рубль. Подорожание доллара продолжится с первых чисел ноября, по завершении фискальных платежей», — отметил Бахтин.

По его словам, баланс импорта и экспорта смещается не в пользу рубля, в последние два месяца года увеличиваются траты бюджета, компаний и домохозяйств, что играет против нацвалюты.

К концу года доллар будет стоить 85–88 рублей, уверен Бахтин.

С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской примерно на 19%, или около 19,7 рубля.

Ранее сообщалось, что россияне станут покупать меньше долларов и евро.