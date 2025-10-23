На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти планируют смягчить условия по НДС для малого бизнеса

РБК раскрыл варианты смягчения условий по НДС для малого бизнеса
close
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство обсуждает смягчение налога на добавленную стоимость (НДС) для малого бизнеса, использующего упрощенную систему налогообложения (УСН). Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в кабмине.

Уточняется, что подобная инициатива рассматривалась на совещаниях в правительстве и администрации президента.

По информации источников РБК, обсуждения затрагивают, в том числе, предельный размер дохода для плательщиков УСН — просчитывался вариант установить его на уровне 30 млн рублей, но на текущий момент данную инициативу не поддержали. Как пояснил собеседник издания, если в 2025 году доход бизнеса превысит 30 млн рублей, то в 2026 году такой бизнес будет платить НДС или по общей ставке 22%, или по специальным ставкам — 5/7%.

Депутаты Госдумы ранее одобрили в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ. Принятие поправок приведет к увеличению федерального бюджета. Так, в 2026 году дополнительные доходы составят около 1,538 трлн рублей, в 2027 году — около 2,371 трлн рублей, в 2028 году — примерно 2,750 трлн рублей.

Увеличение дополнительных доходов будет достигнуто, в частности, за счет повышения на 2% ставки по НДС, повышения ставок акцизов на табачную, алкогольную, спиртосодержащую продукцию, сахаросодержащие напитки, повышения ставок налога на игорный бизнес для тотализаторов и букмекеров и зачисления налога на игорный бизнес в федеральный бюджет.

Ранее аналитики заявили, что налоговая реформа не приведет к коллапсу на рынке труда.

