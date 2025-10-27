На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали условия для получения пенсии в 2026 году

Экономист Балынин: в 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения
Ekkasit A Siam/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году на пенсию могут выйти мужчины 1962 года рождения (в 64 года) и женщины 1967 года рождения (в 59 лет), сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В отдельных случаях пенсия может быть назначена досрочно. Например, в 50 лет женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет при наличии 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и 15 лет страхового стажа. Во-вторых, должно быть набрано не менее 30 ИПК. Это число будет таким же, как и в 2025 году.  В-третьих, число лет минимального страхового стажа останется таким же, как и в 2025 году — не менее 15 лет», — отметил Балынин.

По его словам, если страховая пенсия по старости будет назначаться в январе 2026 года и к моменту ее гражданин набрал 100 ИПК, выплаты составят 25 260,69 рубля.

Согласно информации Социального фонда РФ на 1 июля 2025 года, средняя пенсия россиян по старости достигла 25 098 рублей в месяц. У работающих пенсионеров средняя пенсия составила 22,1 тыс. рублей, а у неработающих — 25,8 тыс. рублей. 

Ранее юрист назвал условия, при которых выплата пенсии может быть приостановлена.

