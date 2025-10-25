Минэнерго России зафиксировало сокращение инвестиций в угольной отрасли

Минэнерго России фиксирует сокращение инвестиций в угольной отрасли. Об этом заявил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

«Да, мы действительно видим некоторое снижение инвестиций из-за сокращения прибыли компаний и роста финансовой нагрузки. Высокие кредитные ставки тоже не помогают», — отметил он.

Тем не менее, подчеркнул Цивилев, даже при всех сложностях текущий объем инвестиций превышает показатели 2020–2021 годов и позволяет поддерживать добычу на прежнем уровне.

До этого заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов заявил, что текущих запасов угля России хватит еще на 500—600 лет, а если продолжить заниматься геологоразведкой — то и на 1000 лет.

По словам Исламова, мир всегда будет использовать уголь как энергоресурс, несмотря на «зеленую» повестку и мнение ряда мировых экспертов, что он вскоре исчезнет из энергобаланса. При этом он считает, что данное полезное ископаемое может стать полностью чистым с точки зрения как экологии, так и климата.

Ранее стало известно, что в России начнут перерабатывать отходы угольной отрасли.