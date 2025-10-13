В России начнут перерабатывать отходы угольной отрасли

В России будет создана инфраструктура для переработки отходов угледобывающей промышленности. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил соответствующий план мероприятий, сообщили «Известиям» в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО), специалисты которого участвовали в подготовке документа.

Там рассказали, что в рамках дорожной карты РЭО подготовит сборник лучших практик, проанализирует рынок оборудования, а также займется предложениями по финансовой поддержке отрасли, участием в разработке изменений в законодательство для стимулирования повторного использования ресурсов.

Как заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, слова которого приводит издание, угледобывающая отрасль генерирует свыше 60% всех промышленных отходов в стране. По его словам, за 2024 год их объем превысил 6 млрд т.

«Если хотя бы часть этих отходов будет перерабатываться, мы сможем создать дополнительную базу строительных материалов, снизить нагрузку на полигоны и сократить затраты на рекультивацию земель. Это возможность для регионов, особенно Сибири, использовать новый источник экономического роста и экологической устойчивости», — добавил министр.

В РЭО отметили, что часть отходов угледобычи используется в строительстве, дорожных работах, рекультивации и теплоэнергетике, однако большая часть остается вне хозяйственного оборота.

Там также заявили, что оператор вместе с профильными ведомствами предлагает конкретные решения: переработка вскрышных пород, поддержка предприятий, изменения в законодательство. В пресс-службе назвали это важным шагом к переходу на экономику замкнутого цикла.

В июне заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов заявил, что текущих запасов угля России хватит еще на 500—600 лет, а если продолжить заниматься геологоразведкой — то и на 1000 лет.

По его словам, мир всегда будет использовать уголь как энергоресурс, несмотря на «зеленую» повестку и мнение ряда мировых экспертов, что он вскоре исчезнет из энергобаланса. При этом Исламов считает, что данное полезное ископаемое может стать полностью чистым с точки зрения как экологии, так и климата.

Ранее в России превратили токсичные отходы угледобычи в прочные кирпичи.