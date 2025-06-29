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В России оценили запасы угля

Замглавы Минэнерго Исламов: запасов угля России хватит на тысячу лет
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Depositphotos

Текущих запасов угля России хватит еще на 500—600 лет, а с учетом доразведки — на 1000 лет вперед. Об этом заявил ТАСС заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов.

«Только для поддержания текущих уровней добычи угля нам хватит еще на 500—600 лет, а если мы продолжим заниматься геологоразведкой, то на 1000 лет вперед запасов хватит точно», — подчеркнул он.

По словам Исламова, мир всегда будет использовать уголь как энергоресурс, несмотря на «зеленую» повестку и мнение ряда мировых экспертов, что он вскоре вообще исчезнет из энергобаланса. При этом данное полезное ископаемое может стать полностью чистым с точки зрения как экологии, так и климата.

21 мая замглавы Минэнерго сообщил, что по итогам первого квартала 2025 года суммарный убыток угольной отрасли России превысил отметку в 70 млрд рублей. В настоящее время почти каждая компания, задействованная в этой сфере, разрабатывает собственный план по борьбе с кризисной ситуацией за счет увеличения эффективности, уточнил Исламов.

До этого президент России Владимир Путин согласовал программу поддержки угольной отрасли. Заместитель министра энергетики отметил, что российским властям и бизнесу предстоит проделать большую работу по запуску согласованных мер.

Ранее стало известно о риске существенного падения мировых цен на уголь.

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