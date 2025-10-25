На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько не хватает Украине для закупки газа на зиму

ТАСС: Украине не хватает более $1,5 млрд для закупки газа на зиму
Elya Vatel/Shutterstock/FOTODOM

Находящиеся в распоряжении Украины бюджетные средства покроют расходы на закупку менее четверти необходимых стране для зимы объемов газа. Об этом сообщает ТАСС.

Взрывы на объектах украинской газовой инфраструктуры привели к необходимости закупать газ за границей. При этом для покупки примерно 5 млрд куб. м нужно порядка $2 млрд. Власти страны смогли выделить лишь $200 млн. Киев планирует покрыть остальное за счет Запада, однако пока получил только €150 млн ($174 млн) от Норвегии и €60 млн ($69,6 млн) от ФРГ.

Уточняется, что в газовых хранилищах Украины к середине октября удалось накопить около 12 млрд куб. м газа, но свыше 5 млрд куб. м из них должны оставаться в системе для поддержания необходимого давления и ее работоспособности. Стране в условиях умеренной зимы требуется около 10 млрд куб. м газа, желательно — 11-12 млрд куб. м.

Накануне стало известно, что на Украине могут остановить химическое производство из-за проблем с поставками газа и отсутствием электричества.

22 октября депутат Верховной рады Михаил Бондар выразил мнение, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе. По его словам, отопительный сезон в стране находится под большим вопросом, поскольку власти оказались не готовы к нему.

Ранее на Украине решили зафиксировать цены на газ.

Все новости на тему:
Новости Украины
