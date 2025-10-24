На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какой будет ключевая ставка к концу года

Экономист Заверский: ЦБ 19 декабря снизит ключевую ставку до 16%
Алексей Куденко/РИА Новости

ЦБ на заседании 19 декабря снизит ключевую ставку до 16%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, кандидат экономических наук Сергей Заверский.

«В базовом сценарии ставка к концу года «скорее всего» снизится до 16% годовых. С одной стороны, сохранится действие и проинфляционных факторов, таких как повышенные инфляционные ожидания, в том числе на фоне изменений в налоговой системе. С другой стороны, ужесточение антироссийских санкций может способствовать более длительному периоду высокого курса рубля, что будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. Ситуация с кредитованием также должна удовлетворять пожеланиям ЦБ», — отметил эксперт.

ЦБ 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%. Это четвертое снижение ключевой ставки в 2025 году.

Подробнее о том, как это скажется на вкладах, кредитах и курсе рубля, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик объяснил решение ЦБ снизить ключевую ставку.

