Стало известно, какой будет ключевая ставка к концу года

ЦБ на заседании 19 декабря снизит ключевую ставку до 16%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, кандидат экономических наук Сергей Заверский.

«В базовом сценарии ставка к концу года «скорее всего» снизится до 16% годовых. С одной стороны, сохранится действие и проинфляционных факторов, таких как повышенные инфляционные ожидания, в том числе на фоне изменений в налоговой системе. С другой стороны, ужесточение антироссийских санкций может способствовать более длительному периоду высокого курса рубля, что будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. Ситуация с кредитованием также должна удовлетворять пожеланиям ЦБ», — отметил эксперт.

ЦБ 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%. Это четвертое снижение ключевой ставки в 2025 году.

