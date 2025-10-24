Аналитик объяснил решение ЦБ снизить ключевую ставку

Банк России, снизив ключевую ставку до 16,5%, продолжил курс на нормализацию монетарных условий, в связи с замедлением годовой инфляции. Такое мнение в интервью RT высказал член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

Он напомнил, что в сентябре годовая инфляция замедлилась до 7,98%, то есть впервые в этом году показатель опустился ниже 8%.

«Для держателей вкладов такое решение означает дальнейшее плавное снижение доходности. Сейчас в крупнейших банках средние ставки держатся на уровне 14-16% в зависимости от срока размещения, что все еще выше инфляции», — отметил эксперт.

Согласно его прогнозам, к концу года ставки по депозитам опустятся до 13-15% годовых.

Центробанк на заседании 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Решение регулятора частично совпало с прогнозом финансового рынка. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», доходность депозитов уменьшится до 14-16% к началу 2026 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

