Стало известно, сколько будет стоить доллар до конца осени

Консультант Андреев: доллар будет стоить 78–80 рублей до конца осени
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

До декабря доллар будет стоить 78–80 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» руководитель проектов КГ «Полилог» Руслан Андреев.

«С учетом текущих экономических реалий и ожиданий рынка предполагаю, что курс доллара останется в диапазоне 78–80 рублей до начала зимы с возможностью колебаний в зависимости от макроэкономических факторов и действий ЦБ. Основным фактором, сдерживающим дальнейшую девальвацию рубля, остается необходимость ЦБ удерживать инфляцию в пределах целевых значений (4%). Если ЦБ успешно справится с этой задачей, это может создать условия для укрепления рубля и, возможно, снижение курса доллара до 75 рублей до конца осени. Но вопреки этому, в ближайшие месяцы не стоит ожидать снижения курса доллара до 75 рублей из-за сезонного снижения профицита платежного баланса», — отметил Андреев.

Он добавил, что в преддверии новогодних праздников традиционно увеличивается спрос на импортные товары, включая подарки, продукты, электронику и одежду. Импорт зарубежной продукции увеличит спрос на иностранную валюту, что скажется и на удорожании доллара, уверен консультант. Также Россия продолжает закупать у США пищевые товары, импорт которых в нашу страну вырос с приходом к власти Трампа, уточнил Андреев.

По его словам, на фоне роста потребительских расходов также возможен небольшой рост инфляции — он может распространиться как на импортные, так и на отечественные товары. В этом случае курс доллара будет зависеть от монетарной политики Центробанка, сказал эксперт. Если ключевая ставка все же продолжит падать, то инвесторам будет невыгодно вкладываться в рубль, заключил Андреев.

По данным Investing.com, 17 октября курс доллара превышал 78,26 рубля.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин оценил возможность доллара по 75 рублей.

