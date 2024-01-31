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Минфин назвал объем собранного налога на сверхприбыль компаний

В министерстве финансов подчеркнули разовый характер данной налоговой меры

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Поступления в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль крупных компаний составили 318,8 млрд рублей, что на 18,8 млрд рублей превысило плановый показатель в 300 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве финансов РФ.

По данным ведомства, большинство компаний уплатили налог в 2023 году в виде обеспечительного платежа по сниженной ставке 5%. Однако некоторые предпочли провести полную оплату в январе 2024 года по ставке 10%.

«Объем зачислений по итогам 2023 года составил 315,5 млрд рублей, за 2024 год – 3,3 млрд рублей», — уточнили в Минфине.

Налог коснулся только крупных компаний с прибылью за 2021-2022 годы свыше 1 млрд рублей. Крайний срок для выплат — 28 января 2024 года. Полученные от налога средства пойдут на реализацию госпрограмм и поддержку бизнеса, заверили в ведомстве.

«Налог на сверхприбыль компаний является разовой мерой, его взимание повторно не планируется», — подчеркнули в Минфине.

Закон о налоге на сверхприбыль был подписан президентом Владимиром Путиным в августе 2023 года. От уплаты освобожден ряд отраслей, включая нефтегазовую.

До этого стало известно, что банкротство не спасет российские компании от выплаты налога на сверхприбыль.

Ранее Forbes узнал о планах ввести в РФ дифференцированную ставку налога на прибыль.

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