Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки до 9-10%

Депутат Аксаков: в 2026 году ключевая ставка опустится до 9-10%
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На сегодняшний день у Центробанка есть все основания для снижения ключевой ставки до 15%. Далее пошаговое понижение продолжится и к концу будущего года ставка может достичь 10%. Такой прогноз в беседе с НСН озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что в целом сегодня наблюдается замедление инфляции до 8%, что соответствует положительной динамике и оптимистичным прогнозам. Но в то же время принятые решения в налоговой системе, в том числе ожидание повышения, уже начинают работать на новый разгон инфляции, отметил депутат.

«Пока я рассчитываю, что на 1 процентный пункт ставка будет снижена – до 16%. Это именно ожидания, которые есть на сегодняшний день. До конца года у ЦБ будет возможность снизить ключевую ставку до 15%», — заявил парламентарий.

Он также подчеркнул уверенность в том, что тренд на понижение ставки продолжится в будущем году, несмотря на внешние параметры, которые давят на российскую экономику. Аксаков подчеркнул, что ЦБ регулирует этот вопрос жестко и не отклоняется от своих решений. Таким образом, к концу 2026 года ключевая ставка, по мнению депутата, снизится до 9–10%, а инфляция не будет превышать 4%.

До этого старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов также спрогнозировал , что сегодня ЦБ снизит ставку до 16% годовых. Однако главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров допустил, что ЦБ в ходе заседания примет решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 17%. По его словам, показатель может быть снижен на один процентный пункт в декабре.

Ранее россиян предупредили о росте цен и новых налогах в 2026 году.

