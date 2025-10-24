Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ России

Центральный банк России в пятницу может снизить ключевую ставку на один процентный пункт - до 16% годовых. Об этом заявил старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, передает РИА Новости.

«Базовый сценарий на ближайшее заседание — снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт, с 17% до 16%, и вероятное снижение также и на последнем заседании года», — сказал старший директор.

При этом главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров допустил, что ЦБ в ходе заседания примет решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 17%. По его словам, показатель может быть снижен на один процентный пункт в декабре.

21 октября эксперт банковского рынка Андрей Бархота сообщил, что растущие издержки из-за повышения налогов уменьшают вероятность снижения ключевой ставки в России, поскольку они влияют на стоимость товаров и потребительский сектор. Он уточнил, что многие участники рынка полагают, что Центробанк оставит ставку без изменений.

