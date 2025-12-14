В сборной России назвали Сафонова вратарем номер один в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов не стал оценивать шансы российского голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова сыграть в четвертом матче подряд за клуб. Его слова приводит РИА Новости.

«Наверное, вопрос лучше задать тренерам «ПСЖ». В любом случае, он не дал поводов усомниться в том, что на сегодняшний день он номер один», — заявил он.

13 декабря «ПСЖ» обыграл «Мец» в 16-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижского клуба. Сафонов вышел в стартовом составе команды третий раз подряд.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне чемпионата Франции Сафонов дебютировал в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Также Сафонов провел встречу Лиги чемпионов против испанского «Атлетика» (0:0). Сафонов спас свою команду после удара со штрафного.

Ранее Сафонов заявил, что счастлив играть за «ПСЖ».