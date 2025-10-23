На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Детском мире» не ждут подорожания игрушек после новых санкций ЕС

«Детский мир»: игрушки не подорожают после запрета ЕС на их ввоз в Россию
true
true
true
close
Shutterstock

Игрушки и товары для детей не подорожают в России из-за новых санкций ЕС — импорт идет из Китая. Об этом заявили «Газете.Ru» в пресс-службе «Детского мира».

«Мы в ситуации санкций живем уже очень давно. И на самом деле, все производители очень хорошо переориентировались на китайский и российский рынки, и в игрушках глобальных проблем случиться не должно. Нет, [игрушки не подорожают]. Импорт идет из Китая — там все стабильно. Российское производство тоже стабильно, не должно отразиться на цене детской игрушки», — сообщили в пресс-службе.

До этого Евросоюз ввел против России 19-й пакет санкций. Среди прочего, ЕС запретил поставлять пластиковые игрушки с моторчиками, трехколесные велосипеды, самокаты, игрушечные педальные автомобили, куклы и коляски для них.

Ранее Китай нарастил поставки косметики в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами