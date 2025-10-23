В «Детском мире» не ждут подорожания игрушек после новых санкций ЕС

«Детский мир»: игрушки не подорожают после запрета ЕС на их ввоз в Россию

Игрушки и товары для детей не подорожают в России из-за новых санкций ЕС — импорт идет из Китая. Об этом заявили «Газете.Ru» в пресс-службе «Детского мира».

«Мы в ситуации санкций живем уже очень давно. И на самом деле, все производители очень хорошо переориентировались на китайский и российский рынки, и в игрушках глобальных проблем случиться не должно. Нет, [игрушки не подорожают]. Импорт идет из Китая — там все стабильно. Российское производство тоже стабильно, не должно отразиться на цене детской игрушки», — сообщили в пресс-службе.

До этого Евросоюз ввел против России 19-й пакет санкций. Среди прочего, ЕС запретил поставлять пластиковые игрушки с моторчиками, трехколесные велосипеды, самокаты, игрушечные педальные автомобили, куклы и коляски для них.

Ранее Китай нарастил поставки косметики в Россию.