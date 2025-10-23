Путин заявил, что российская энергетика чувствует себя уверенно

Энергетика России чувствует себя уверенно, несмотря на то, что определенные потери будут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о новых санкциях против РФ.

«Для нас важно другое, что мы чувствуем себя уверенно, устойчиво, и несмотря на определенные потери — они, конечно, будут. Связано это со многими обстоятельствами», — отметил глава государства.

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий в беседе с «Газетой.Ru» поделился мнением, что решив отказаться от совместного саммита с Путиным и введя антироссийские санкции, президент США Дональд Трамп показал себя довольно несамостоятельным политиком, который зависит от «глобальной Демпартии».

До этого глава Белого дома заявил, что отменил встречу с президентом России в Будапеште. Кроме того, США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. Почему Штаты перешли к эскалации с Москвой и как санкции скажутся на российской экономике — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал США противником России.