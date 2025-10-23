На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Против «Самолета» возбудят уголовное дело по указанию Бастрыкина

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против «Самолета» из-за срыва сроков
true
true
close
Depositphotos

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело против застройщика «Самолет». Об этом написала газета «Коммерсантъ».

Следователи начали производство по указу Бастрыкина после жалобы жительницы Ленинградской области. Женщина заявила о затягивании ввода в эксплуатацию ЖК «Квартал Лаголово». По данным пострадавшей, в марте она заключила договор с застройщиком «СЗ Самолет Северо-Запад», однако обозначенный на август срок ввода дома неоднократно переносился, последний раз — на июль 2026 года, а обращения в профильные инстанции не дали результата.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ленинградской области Сергею Сазину возбудить дело и представить доклад о ходе и итоговых выводах расследования.

Покупатели жалуются на качество коммуникации. По их словам, менеджеры не называют внятных сроков и предлагают следить за информацией в чатах дольщиков, тогда как столичный менеджмент через блогеров и СМИ объясняет переносы внешними обстоятельствами.

Ранее в Новой Москве жители устроили флешмоб против недостроев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами