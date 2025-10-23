Против «Самолета» возбудят уголовное дело по указанию Бастрыкина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело против застройщика «Самолет». Об этом написала газета «Коммерсантъ».

Следователи начали производство по указу Бастрыкина после жалобы жительницы Ленинградской области. Женщина заявила о затягивании ввода в эксплуатацию ЖК «Квартал Лаголово». По данным пострадавшей, в марте она заключила договор с застройщиком «СЗ Самолет Северо-Запад», однако обозначенный на август срок ввода дома неоднократно переносился, последний раз — на июль 2026 года, а обращения в профильные инстанции не дали результата.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ленинградской области Сергею Сазину возбудить дело и представить доклад о ходе и итоговых выводах расследования.

Покупатели жалуются на качество коммуникации. По их словам, менеджеры не называют внятных сроков и предлагают следить за информацией в чатах дольщиков, тогда как столичный менеджмент через блогеров и СМИ объясняет переносы внешними обстоятельствами.

Ранее в Новой Москве жители устроили флешмоб против недостроев.