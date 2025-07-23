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В Новой Москве жители устроили флешмоб против недостроев компании «Самолет»

Покупатели квартир в «Алхимово» Новой Москвы устроили флешмоб против недостроя
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Telegram-канал Домострой

Покупатели квартир в жилом комплексе «Алхимово» начали публично жаловаться на затягивание сроков получения ключей на полгода и качество отделки жилья. Они продолжили флешмоб по выбиванию квартир у застройщика, сообщил Telegram-канал «Домострой».

Как и в случае с ЖК «Пятницкие Луга», застройщик ввел часть корпусов в эксплуатацию еще в 2024 году — чтобы получить доступ к деньгам с эскроу-счетов. Однако внутренняя отделка в этих домах до сих пор не завершена.

Первые новоселы сообщили о серьезных недостатках отделки квартир. Покупатели напоминили Минстрою о введенном ранее моратории на досрочный ввод объектов в эксплуатацию без завершения всех работ.

ЖК «Алхимово» — крупный проект комфорт-класса в Новой Москве (поселение Рязановское, рядом с деревней Алхимово), реализуемый девелопером ГК «Самолет». В ЖК предусмотрены монолитно‑каркасные дома высотой 8–16 этажей. Квартиры первой очереди сданы, дальнейшие корпуса вводятся до третьего кв.артала 2025 года. Всего планируется построить около 13 корпусов, линейка квартир варьируется от студий до трешек площадью 22–72 кв. м. Цены на квартиры начинаются от 6-6,8 млн рублей.

Ранее жилой комплекс премиум-класса в Москве затопило водой.

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