Финансист рассказал, сколько денег можно снять с карты

true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян рассказал, какие лимиты на снятие наличных начали действовать после введения ограничений в сентябре. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, лимиты варьируются достаточно широко, в зависимости от типа карты они могут составлять от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в сутки.

«Месячные лимиты также колеблются от одного до трех миллионов рублей. Они могут быть и выше, если это премиальная карта», — рассказал Хачатурян.

Он добавил, что введенные с начала осени нормы ограничивают ежедневное снятие 50 тысячами или 100 тысячами рублей, если есть подозрения на мошенничество. Для увеличения лимита следует обратиться в банк, добавил финансист.

До этого депутат Мособлдумы, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин рассказал, что новые ограничения на снятие россиянами наличных повышают уровень безопасности, но существует риск ошибочных ограничений для клиентов.

Ранее депутат рассказал, у кого из россиян чаще всего воруют деньги.

