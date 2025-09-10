Депутат рассказал, у кого из россиян чаще всего воруют деньги

Большинство краж со счетов россиян приходится на пенсионеров, оценил для «Газеты.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин. Он пояснил, что новые правила для банков помогут снизить суммы хищений.

«По данным Центробанка, в 2024 году мошенники похитили со счетов россиян около 27,5 млрд рублей, а общее число зафиксированных мошеннических операций составило 1,19 млн — в среднем около 3,3 тыс. ежедневно. Благодаря работе системы, число таких преступлений может сократиться примерно на 30% (~8–9 млрд рублей) во второй половине 2025 года», — отметил депутат.

С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения, направленные на защиту клиентов при снятии наличных через банкоматы. Теперь банки обязаны при выдаче наличных проверять, не находится ли клиент под воздействием злоумышленников, а также не совершает ли операцию третье лицо за него.

Банк России определил признаки, на которые нужно обращать внимание. Среди них нетипичная для клиента сумма или местонахождение банкомата, смена номера телефона для авторизации в интернет-банке и другие.

В этих случаях банк может ограничить операции по счету, в том числе установить лимиты на снятие средств на 48 часов (до 50 тыс. рублей в сутки). Клиент будет уведомлен о причинах и порядке действий. Снять более крупную сумму в этот период можно непосредственно в отделении учреждения.

Чтобы обезопасить свои средства, Никитин посоветовал пользоваться только проверенными финансовыми приложениями, устанавливать сложные пароли, подключать оповещения об операциях и регулярно обновлять данные.

«Получаю обращения от граждан, которые потеряли крупные суммы из-за доверчивости. Считаю, что новый механизм блокировки снятия наличных — щит для честных граждан», — заключил Никитин.

