Депутат дал советы, как не попасть под ошибочные ограничения на снятие наличных

Новые ограничения на снятие россиянами наличных повышают уровень безопасности, но существует риск ошибочных ограничений для клиентов. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Мособлдумы, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин.

«Такие ситуации возможны из-за сбоев алгоритмов или нестандартных операций. Чтобы снизить риск, банкам важно совершенствовать системы анализа, расширять базы данных и подробно разъяснять правила. Власти необходимо следить за прозрачностью процедур и вводить единые стандарты защиты. Гражданам стоит проверять все уведомления и не игнорировать сообщения о подозрительных операциях. Также можно снимать крупные суммы заранее, лучше в отделении банка, если планируются значительные траты», — отметил Никитин.

Он посоветовал использовать только официальные приложения и сайты банков. При ограничении на снятие наличных депутат рекомендовал сразу связываться с поддержкой кредитной организации и уточнять причину. Поможет настройка лимитов и дополнительных уровней защиты, если банк предлагает такие услуги, уверен эксперт. Он призвал россиян хранить карту и телефон при себе, напомнив, что доступ к ним должен быть только у владельца.

Совместные действия государства, кредитных организаций и клиентов помогут снизить масштабы потерь, уверен Никитин. Чем внимательнее будут сами граждане, тем меньше вероятность попасть под новые ограничения по ошибке, заключил депутат.

С 1 сентября банки начали проверку операций при получении россиянами наличных, чтобы исключить действия мошенников. При выявлении подозрительных признаков транзакций устанавливается лимит на снятие денег через банкоматы в 50 тыс. рублей в сутки на 48 часов. Более крупные суммы доступны только в отделении банка.

По данным РАНХиГС и Банка России, в 2024 году в России было выявлено около 1,2 млн мошеннических операций. Потери граждан составили 27,5 млрд рублей.

Ранее россиян призвали уведомлять банки о смене номера телефона заранее, чтобы не столкнуться с ограничениями на снятие наличных в банкоматах.