Стало известно, сколько можно заработать, следуя совету Минфина в 2026 году

Финансист Трепольский: можно заработать 22 тыс. руб. на совете Минфина в 2026 году

Россияне со средней суммой сбережений могут заработать 18-22 тыс. рублей в 2026 году, придерживаясь стратегии Минфина. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Замминистра финансов Алексей Моисеев 20 октября рекомендовал россиянам вкладываться в рублевые депозиты и золото.

«Для средней суммы сбережений в 145 тыс. рублей основной приоритет должен быть отдан ликвидности и минимизации комиссий. Вкладывать существенную долю в золото, особенно в слитки, нецелесообразно из-за высокой разницы между ценой покупки и продажи, которая может «съесть» весь потенциальный доход. Cтратегия Минфина (рубли + золото) должна быть модифицирована: максимально высокий процент в рублевых инструментах и минимальная доля в золоте. Предположим распределение: 85% — рубли и 15% — золото. Общий потенциальный доход со сбережений в 145 тыс. рублей за 2026 год составит от 18 053 рубля до 22 838 рублей», — отметил Трепольский.

По его словам, это соответствует доходности портфеля в диапазоне 12,45–15,75% годовых.

Трепольский пояснил, что пессимистичный сценарий (12,45%) предполагает умеренное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году и невысокий рост золота. По словам финансиста, оптимистичный сценарий (15,75%) реализуется при сохранении относительно высоких ставок по депозитам в первой половине 2026 года и сильном росте цены золота на мировых рынках.

Трепольский подчеркнул, что разумнее использовать стратегию Минфина для сумм от 1 млн рублей, вложив 50% в рубли и 50% — в золото. Таким образом, в 2026 году можно заработать 135-175 тыс. рублей, заключил финансист.

