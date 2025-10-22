На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, сколько вложить в криптовалюту

Финансист Потехин: доля криптовалюты в сбережениях не должна превышать 10%
Dado Ruvic/Reuters

Доля криптовалюты в сбережениях россиян не должна превышать 10%, заявил «Газете.Ru» директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Иван Потехин.

«С криптоактивами ситуация более консервативна из-за их высокой волатильности и регуляторных рисков. Даже многие сторонники криптовалют признают: доля этих инструментов должна быть ограниченной, особенно для начинающих инвесторов. Конкретные рекомендации различаются в зависимости от профиля риска. Для агрессивных стратегий и подходов — не более 5–6%, в отдельных исключительных случаях — до 10%. Для умеренных подходов доля не должна превышать 2–3%. А вот для консервативных – вес криптовалюты должен быть равен нулю», — отметил Потехин.

По его словам, высокий потенциал роста курса криптовалюты является одним из ключевых ее преимуществ. Цена биткоина выросла с <$1 в 2010 году до >$120 тыс. в 2025-м, подчеркнул Потехин. Он уточнил, что биткоин часто называют «цифровым золотом», поскольку его эмиссия ограничена 21 млн монет, и он не контролируется ни одним Центробанком, что дает ему защиту от обесценения. Потехин сказал, что криптовалюта – глобальный децентрализованный инструмент, ее ценность и обращение не зависят от конкретной юрисдикции. По мнению финансиста, это дает свободу перевода капитала: международные расчеты и переводы в криптовалюте не контролируются традиционными банками. Высокая возможность быстро и выгодно продать криптовалюту тоже делает ее привлекательной, добавил финансист.

Однако за все плюсы приходится платить экстремальной волатильностью, посетовал эксперт. По его словам, бывает, что за сутки курсы меняются на 10% и более в ту или иную сторону. Далеко не каждый инвестор и спекулянт обладает такой выдержкой и системностью, чтобы не поддаваться эмоциям при таких «горках», констатировал финансист. Эмоционально неподготовленному инвестору трудно выдерживать глубокие и частые просадки, а также «терпеть» рост прибыли и не закрывать преждевременно, уверен Потехин. Еще одним риском криптовалюты Потехин назвал регуляторную неопределенность: правовой статус криптовалют в мире до конца не определен и постоянно меняется.

Ранее Илон Маск объяснил, чем биткоин лучше доллара.

