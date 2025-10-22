Россияне станут покупать меньше долларов и евро

С января по сентябрь 2025 года россияне купили зарубежной валюты на 10–15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, оценила для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова. Она допустила, что во втором полугодии 2025 года покупки долларов и евро сократятся на 12–14% по сравнению с первым.

«Ежегодного августовского увеличения спроса на иностранную валюту, связанного с отпускным сезоном, в России в этом году не наблюдалось. Начало лета продемонстрировало некоторое ослабление национальной валюты, в июле чистые продажи валюты, связанные с ростом спроса на иностранную валюту, немного выросли (примерно на 5–6%), но в августе рубль отвоевал потерянные пункты и даже устойчиво укрепил свои позиции. В целом падение спроса с начала 2025 года составило примерно 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметила Казова.

По ее словам, одной из причин затишья в покупках долларов и евро является увеличение доверия к ЦБ и стабилизация курса рубля, несмотря на внешнеполитическую вариабельность. Из-за высокой ключевой ставки намного привлекательнее стали вклады, граждане и бизнес стали реже прибегать к иностранной валюте для расчетов и хранения сбережений, подчеркнула экономист. Она добавила, что немалую роль в снижении спроса на иностранную валюту сыграли изменения приоритетов и предпочтений населения, развитие внутреннего туризма (наблюдается рост на 7–9%), доступность транспортного направления, увеличение цен в зарубежной туристической индустрии, визовые барьеры и ограничения на международные поездки.

Казова сказала, что также сказываются санкционная изоляция и структурная экономическая трансформация (в новой экономической реальности прослеживается тренд на увеличение доли расчетов в рублях), увеличение популярности альтернативных сбережений (ценные бумаги), а также стабильная внутренняя политика.

По мнению экономиста, с одной стороны, ситуация на валютном рынке сигнализирует о макроэкономической стабильности и эффективности проводимой денежно-кредитной политики, а трансформация сбережений из валютной подушки в рублевые инструменты стимулирует внутреннюю инвестиционную погоду. С другой стороны, экономист не исключила снижения валютного спроса из-за падения потребительской активности, и, при наступлении факта девальвации рубля, проблемы с сохранностью сбережений.

