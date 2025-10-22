Стройка ЖК Cityzen, разрушающего метро, замерла

Работы на площадке ЖК Cityzen у «Тушинской» от застройщика MR Group остаются на паузе с конца апреля — после сообщений о просадке тоннеля метро. О том, что стройка замерла, сообщил Telegram-канал «Домострой».

В Мосгосстройнадзоре в мае заявляли о проведении дополнительного мониторинга и обследований. Девелопер MR Group настаивал, что действует по нормам и с необходимыми разрешениями. График возобновления работ не объявлен.

На фоне простоя строительства усилилась критика проекта. По данным телеграм-канала «Вечерний Урбант», котлован комплекса расположен рядом с тоннелем, который с начала стройки якобы просел более чем на 25 мм при допустимых 10 мм. Автор канала также утверждает, что первоначальную экспертизу проводили структуры, аффилированные с MR Group, а согласование документации, по его версии, обеспечили бывшие сотрудники метрополитена, и в отношении них якобы заведено уголовное дело. Эти заявления не подтверждены официально: столичные ведомства и MR Group публично о них не сообщали.

Проект предусматривает несколько корпусов бизнес-класса вблизи транспортного узла. Инвесторы и жители района ждут итогов проверок и четких сроков решения по безопасности метро и возобновлению строительных работ.

Ранее сообщалось, что элитному ЖК «Алые паруса» нужен капитальный ремонт.