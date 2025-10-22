На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Элитному ЖК «Алые паруса» нужен капитальный ремонт

Telegram-канал «Инсайдер. Главный по домам»

В элитном жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы управляющая компания начала проверку после жалоб жильцов на трещины и осыпающуюся отделку. Об этом сообщил Telegram-канал «Инсайдер.Главный по домам».

Как сообщили представители УК, в ходе вскрытия фасадов дома выяснилось, что ему требуется капитальный ремонт — повреждены несущие элементы облицовки и утеплитель. Автор поста привел фото повреждений.

Жильцы комплекса ранее жаловались на протечки, сколы плитки и вздутие штукатурки. После осмотра специалисты признали, что косметического ремонта недостаточно: здание нуждается в полном обновлении фасада и инженерных узлов.

Комплекс «Алые паруса», построенный компанией «Донстрой», считается одним из самых престижных в Москве. Стоимость квартир здесь достигает от 19,83 млн до 77 млн рублей.

В управляющей компании уточнили, что оценка объема работ и сроков капремонта продолжается. Жильцы ждут разъяснений, кто будет оплачивать восстановление фасада — застройщик, УК или собственники.

Ранее сообщалось, что ЖК застройщика «Самолет» стал похож на «преисподнюю».

