Российский бизнесмен выиграл иск об отмене санкций Евросоюза за 2024 год

Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене введенных против него санкций

Российский предприниматель Михаил Гуцериев выиграл в Суде Евросоюза иск с требованием отменить введенные против него в 2024 году санкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление инстанции.

«Суд постановил отменить в отношении Михаила Гуцериева решение от 26 февраля 2024 года», — указано в сообщении.

Кроме того, суд обязал Совет ЕС компенсировать Гуцериеву судебные издержки.

При этом отмечается, что европейский орган может достаточно простым путем обойти судебное решение и продлить действие санкций в отношении бизнесмена. Совет ЕС уже дважды поступал подобным образом без последствий для себя.

Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев попал в санкционный реестр ЕС еще в 2021 году из-за ситуации с протестами в Белоруссии. ЕС объяснял введение санкций против миллиардера давней дружбой с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что позволило ему «накопить значительный капитал и влияние среди политической элиты Белоруссии».

Ранее Михаил Гуцериев стал почетным гражданином Чечни.