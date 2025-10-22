На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский бизнесмен выиграл иск об отмене санкций Евросоюза за 2024 год

Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене введенных против него санкций
true
true
true
close
Из личного архива

Российский предприниматель Михаил Гуцериев выиграл в Суде Евросоюза иск с требованием отменить введенные против него в 2024 году санкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление инстанции.

«Суд постановил отменить в отношении Михаила Гуцериева решение от 26 февраля 2024 года», — указано в сообщении.

Кроме того, суд обязал Совет ЕС компенсировать Гуцериеву судебные издержки.

При этом отмечается, что европейский орган может достаточно простым путем обойти судебное решение и продлить действие санкций в отношении бизнесмена. Совет ЕС уже дважды поступал подобным образом без последствий для себя.

Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев попал в санкционный реестр ЕС еще в 2021 году из-за ситуации с протестами в Белоруссии. ЕС объяснял введение санкций против миллиардера давней дружбой с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что позволило ему «накопить значительный капитал и влияние среди политической элиты Белоруссии».

Ранее Михаил Гуцериев стал почетным гражданином Чечни.

