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Российский предприниматель стал почетным гражданином Чечни

Кадыров присвоил предпринимателю Гуцериеву звание почетного гражданина Чечни
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил российскому предпринимателю Микаилу Гуцериеву звание почетного гражданина Чеченской республики. Об этом стало известно из Telegram-канала руководителя региона.

«Сегодня я подписал указ о присвоении звания «Почетный гражданин Чеченской Республики» нашему дорогому дяде, выдающемуся предпринимателю, настоящему патриоту России Микаилу Сафарбековичу Гуцериеву», — написал Кадыров.

Он назвал бизнесмена искренне преданным сыном Отечества и человеком с огромным сердцем.

По словам главы региона, Гуцериев в самые сложные времена для республики без колебаний поддержал курс первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Он также поблагодарил Гуцериева за «отзывчивость и неравнодушие к судьбе чеченского народа» и поддержку ключевых социальных проектов в Чечне.

В апреле звание «Почетный гражданин города Грозный» получил старший сын главы Чечни, министр республики по физической культуре и спорту, президент футбольного клуба «Ахмат» Ахмат Кадыров.

Республиканский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаевза пояснил, что звание было присвоено за значимый вклад в развитие спорта и выразил уверенность, что деятельность 19-летнего министра принесет значительную пользу как Чечне, так и всей стране.

Ранее Кадыров присвоил боксеру Бетербиеву звание почетного гражданина Чечни.

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