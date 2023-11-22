Российские миллиардеры обжаловали решение суда по санкциям ЕС

Участники списка Forbes Тимченко, Пумпянский и Гуцериев оспорили решение европейского суда оставить в силе санкции ЕС против них. Также апелляцию подал Худавердян. Суд в Люксембурге 6 ноября отклонил их иски по отмене ограничительных мер, введенных из-за СВО и ситуации в Белоруссии. Песков в сентябре назвал молодцами бизнесменов, которые «методично оспаривают» западные санкции в судах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Очередная апелляция

Российские миллиардеры Дмитрий Пумпянский ($1,1 млрд, по версии Forbes), Михаил Гуцериев ($1,3 млрд), Геннадий Тимченко ($20,8 млрд) обратились в Европейский суд юстиции с жалобами на решение этой судебной инстанции, которая оставила в силе введенные против них санкции Евросоюза (ЕС), сообщается на сайте суда.

Также апелляции подали жена Тимченко Елена, супруга Пумпянского Галина и сын миллиардера Дмитрия Мазепина — экс-гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин. Согласно материалам Европейского суда общей юрисдикции, все апелляционные иски внесли 16 ноября в индивидуальном порядке.

Днем ранее заявление об обжаловании решения оставить в силе введенные санкции ЕС в суд в Люксембурге подал бывший исполнительный директор «Яндекса» Тигран Худавердян.

Даты судебных слушаний по этим делам пока не назначены.

Отказ суда

6 сентября Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иски Худавердяна, Пумпянского, Гуцериева, Тимченко и их родственников по отмене ограничительных мер, введенных из-за специальной военной операции России на Украине и ситуации в Белоруссии. Истцы обжаловали именно это решение.

Истцы заявляли, что введенные санкции являются политически мотивированными и произвольными. Инстанция не согласилась с их доводами. Суд посчитал, что их права на защиту соблюли, а Совет ЕС в достаточной мере обосновал свои решения о введении рестрикций. Также судья постановил, что истцам необходимо компенсировать судебные издержки.

Агентство Bloomberg тогда написало, что российские миллиардеры проиграли первый раунд в попытке избежать санкций ЕС, но решения суда могут быть обжалованы снова. Санкции ЕС против бизнесменов подразумевают заморозку их активов и запрет на въезд в ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре заявил, что российские бизнесмены, которые «методично оспаривают» западные санкции в судах, заслуживают уважения и являются «молодцами». Предпринимателей, которые открещиваются от России, он назвал предателями.

Введение санкций

Санкции в отношении бывшего контролирующего акционера Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (вышел из состава совета директоров предприятия после попадания в список санкций), его жены и Тиграна Худавердяна ЕС ввел 22 марта 2022 года. Последний покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V. на следующий день после введения санкций.

Против владельца частной инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко и его жены санкции ввели еще в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Тогда он заявил, что «пусть будут санкции, я не против», и отказался их оспорить по совету президента Владимира Путина. Тогда бизнесмен сказал, что «готов жить» под ограничениями, поскольку они не только проблема, но и «стимул». Летом 2022 года Тимченко передумал и оспорил ограничительные меры и потребовал признать ошибкой утверждение ЕС о том, что он является одним из доверенных лиц Путина.

Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев попал в санкционный реестр ЕС летом 2021 года в связи с подавлением протестов в Белоруссии. ЕС объяснил введение санкций против миллиардера давней дружбой с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что позволило ему «накопить значительный капитал и влияние среди политической элиты Белоруссии».