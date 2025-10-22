На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пушков считает, что Германия находится на грани экономического коллапса

Пушков: Мерцу не удастся спасти Германию от экономического коллапса
Pavel Kashaev/Global Look Press

Германия находится на грани экономического коллапса, а ее канцлер Фридрих Мерц не сможет спасти страну. Об этом на своей странице в Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

По его мнению, такой вывод можно сделать, изучив публикацию в The Financial Times.

»«Больной человек» Европы снова болен, пишет газета: цены на энергию бешено растут, сталелитейные заводы закрываются, производство автомобилей сокращается, лидеры бизнеса в ярости», — написал Пушков.

29 мая 2025 года Алексей Пушков уже заявлял, что Фридрих Мерц настаивая на полном выводе из эксплуатации «Северного потока — 2», приводит ФРГ к разрушению промышленности страны. По его словам, заявления немецкого канцлера о планах сделать все возможное, чтобы трубопровод больше не заработал, говорят о том, что Мерц целенаправленно гробит свою промышленность.

Ранее Пушков объяснил альянс Германии и Британии.

