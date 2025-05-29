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В Совфеде предрекли уничтожение промышленности Германии

Пушков: Мерц уничтожает немецкую промышленность
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Swen Pfoertner/Reuters

Полное выведение «Северного потока — 2» из эксплуатации равносильно разрушению немецкой промышленности. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о планах сделать все возможное, чтобы трубопровод больше никогда не заработал.

«Это равнозначно тому, что сказать: мы сделаем все, чтобы и дальше гробить немецкую промышленность», — написал Пушков.

До этого премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер предложил использовать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в качестве инструментов для возобновления диалога с Россией.

23 мая Мерц поддержал предложенный ЕС запрет на эксплуатацию «Северных потоков», чтобы помешать России и США возобновить газовое сообщение РФ с Европой.

Ранее глава дипломатии ЕС призвала не допустить запуска «Северных потоков».

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