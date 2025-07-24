Пушков объяснил альянс Германии и Британии

Пушков: альянс Германии и Британии может означать подготовку к войне с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал подписание Германией и Великобританией договора о военном сотрудничестве.

Он назвал этот альянс «зловещим».

«Одна из этих стран исторически особенно враждебна к России, а вторая воевала против нас в двух мировых войнах», — сказал Пушков.

До этого немецкий политолог Александр Рар прокомментировал «историческое» соглашение о партнерстве в оборонной сфере, заключенное Германией и Великобританией. По мнению эксперта, Лондон и Берлин создали военный союз на замену Североатлантического альянса, так как они понимают, что НАТО слабеет из-за дистанцирования США от Европы.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц и британский премьер-министр Кир Стармер заключили «историческое» соглашение о партнерстве в оборонной сфере, открыто упомянув Россию как причину сближения двух стран.

По словам Мерца, событие знаменует новый этап в отношениях Берлина и Лондона. Стармер при этом подчеркнул уникальность договора, охватывающего сотрудничество в военной, экономической, энергетической сферах, а также безопасность и разведку.

Ранее в Британии заявили о смене планов по конфликту на Украине.