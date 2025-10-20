Россиян предупредили о подорожании услуг банков

Отмена льготного режима НДС на обслуживание банковских карт, включая операции процессинга и эквайринга, может привести к заметному росту стоимости финансовых услуг. Об этом говорится в отзыве Национального совета финансового рынка (НСФР) на законопроект, направленный в Госдуму, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас ставка налога для этих операций составляет 0%, однако предлагается повысить ее сразу до 22% с начала следующего года. Участники рынка считают, что это повлечет удорожание банковских сервисов и снижение объема безналичных расчетов.

В НСФР отмечают, что в последние годы россияне все активнее переходили на оплату картами, но в случае введения новой нормы у бизнеса и граждан появится стимул вернуться к наличным расчетам. Это, по мнению экспертов отрасли, сделает торговые операции менее прозрачными для государства.

Ранее Национальная платежная ассоциация также предупреждала, что рост НДС будет фактически переложен на все виды розничных платежей. Представители НПА подчеркивают, что повышение налога на такие услуги станет наиболее чувствительным шагом среди предложенных мер.

По оценкам участников рынка, дополнительные расходы банков составят десятки миллиардов рублей, а если сборы распространят и на обслуживание карт, то затраты могут оказаться значительно выше. Финансовые организации, по прогнозам аналитиков, будут вынуждены компенсировать эти издержки за счет роста стоимости других продуктов, что может негативно сказаться на развитии высокотехнологичных сервисов в отрасли.

До этого в Госдуму внесли законопроект о налоговой реформе, которая вступает в силу с 1 января 2026 года. Основные изменения включают повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, снижение порога годовой выручки предприятий на упрощенке для уплаты налога с 60 млн до 10 млн рублей, пересмотр специальных налоговых режимов, а также изменение условий применения льгот по страховым взносам.

Ранее аналитики заявили, что налоговая реформа не приведет к коллапсу на рынке труда.