На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о подорожании услуг банков

«Коммерсантъ»: отмена льгот по НДС грозит сокращением безналичных расчетов
close
Depositphotos

Отмена льготного режима НДС на обслуживание банковских карт, включая операции процессинга и эквайринга, может привести к заметному росту стоимости финансовых услуг. Об этом говорится в отзыве Национального совета финансового рынка (НСФР) на законопроект, направленный в Госдуму, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас ставка налога для этих операций составляет 0%, однако предлагается повысить ее сразу до 22% с начала следующего года. Участники рынка считают, что это повлечет удорожание банковских сервисов и снижение объема безналичных расчетов.

В НСФР отмечают, что в последние годы россияне все активнее переходили на оплату картами, но в случае введения новой нормы у бизнеса и граждан появится стимул вернуться к наличным расчетам. Это, по мнению экспертов отрасли, сделает торговые операции менее прозрачными для государства.

Ранее Национальная платежная ассоциация также предупреждала, что рост НДС будет фактически переложен на все виды розничных платежей. Представители НПА подчеркивают, что повышение налога на такие услуги станет наиболее чувствительным шагом среди предложенных мер.

По оценкам участников рынка, дополнительные расходы банков составят десятки миллиардов рублей, а если сборы распространят и на обслуживание карт, то затраты могут оказаться значительно выше. Финансовые организации, по прогнозам аналитиков, будут вынуждены компенсировать эти издержки за счет роста стоимости других продуктов, что может негативно сказаться на развитии высокотехнологичных сервисов в отрасли.

До этого в Госдуму внесли законопроект о налоговой реформе, которая вступает в силу с 1 января 2026 года. Основные изменения включают повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, снижение порога годовой выручки предприятий на упрощенке для уплаты налога с 60 млн до 10 млн рублей, пересмотр специальных налоговых режимов, а также изменение условий применения льгот по страховым взносам.

Ранее аналитики заявили, что налоговая реформа не приведет к коллапсу на рынке труда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами