Банки раскрыли план создания новой платежной системы

Банки планируют создать в России новую платежную систему без карт

Вторая платежная система, над которой в данный момент работают крупнейшие банки России, должна не столько стать конкурентом картам «Мир», сколько сосредоточиться на развитии альтернативных способов оплаты. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в банках.

Отмечается, что новый проект ориентирован не на выпуск пластиковых карт, а на оплату по QR-кодам, биометрии и с помощью Bluetooth.

Ожидается, что инвестиции в запуск новой платежной системы могут превысить 10 млрд руб.

Новая система создается для продвижения современных способов оплаты, позволяющих увеличить комиссионные доходы банков и снизить риски потери прибыли из-за роста платежей на маркетплейсах. Банковское платежное объединение сейчас занимается разработкой концепции новой платежной системы для последующего представления в Центральный банк РФ.

8 октября ЦБ поддержал идею Альфа-Банка по созданию второй платежной системы в России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила готовность регулятора поддержать инициативу, если участники рынка договорятся между собой.

Ранее стало известно, как санкции против карт «Мир» отразятся на россиянах.