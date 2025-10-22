На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о резком подорожании услуг риелторов

Девелопер Чернокульский: комиссии риелторов вырастут в полтора раза в 2026 году
true
true
true
close
Shutterstock

С 2026 года комиссии риелторов при сделках по покупке вторичных квартир в России могут вырасти в полтора раза, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор «Жилфонда» Александр Чернокульский.

«Сегодня комиссия за риелторские услуги при продаже или покупке недвижимости в среднем по России на вторичном рынке в массовом сегменте составляет 2–3% от стоимости квартиры. С 2026 года в среднем комиссии могут вырасти до 3–5%. Риелторы в России активно готовятся к переменам в налоговом законодательстве, которые коснутся многих: с 2026 года налоговая нагрузка вырастет из-за повышения НДС до 22%, роста налога на прибыль и ужесточения условий применения упрощенной системы. Агентства и ИП, которые ранее работали на льготных режимах или по «упрощенке», будут вынуждены перейти на общий режим с НДС и налогом на прибыль, что существенно повысит операционные издержки и вынудит пересматривать цены», — отметил эксперт.

По его подсчетам, за 2024 год порядка 15% риелторов ушли из профессии — кто-то насовсем, кто-то временно. При этом, по словам эксперта, его подсчеты оказались оптимистичным — сейчас из сети банков за год бесследно исчезли порядка 25% средних и маленьких агентств. Тренд на уход из отрасли наметился не вчера: еще в 2022 году Чернокульский видел рост предложений по продаже риелторского бизнеса. Теперь отрасль встанет перед новым выбором: поднимать цены или уходить с рынка, подчеркнул эксперт.

По его словам, для клиентов в любом случае важен не процент от сделки, прописанный на бумаге, а сколько они заплатят за услуги агентства в их конкретном случае. Так что даже если вывести НДС отдельной строкой, существенно расклад это не меняет: для людей услуги риелторов станут заметно дороже, посетовал эксперт. По его мнению, удержать цены будет сложно, изменение правил существенно повлияет на ситуацию в бизнесе небольших игроков в принципе: новая система усложняет документооборот и бухгалтерию для тех, кто еще не работал с НДС, повышает расходы на бэк-офис и сопровождение сделок в среднем на 5–15%. Поэтому даже повышение комиссии на размер НДС для многих не будет решением, финансовую модель придется просчитывать заново, констатировал Чернокульский.

«Я бы сказал, что кто-то будет сокращать издержки, чтобы избежать повышения, но будем честны – за последние годы турбулентности в экономике риелторы уже оптимизировали все, что можно было оптимизировать. Так что большинству игроков рынка комиссию все-таки придется поднять, в среднем, по нашим подсчетам, на 0,5–1,5%, в зависимости от региона и типа сделки», – заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о подорожании вторичных квартир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами