Россиян предупредили о резком подорожании услуг риелторов

С 2026 года комиссии риелторов при сделках по покупке вторичных квартир в России могут вырасти в полтора раза, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор «Жилфонда» Александр Чернокульский.

«Сегодня комиссия за риелторские услуги при продаже или покупке недвижимости в среднем по России на вторичном рынке в массовом сегменте составляет 2–3% от стоимости квартиры. С 2026 года в среднем комиссии могут вырасти до 3–5%. Риелторы в России активно готовятся к переменам в налоговом законодательстве, которые коснутся многих: с 2026 года налоговая нагрузка вырастет из-за повышения НДС до 22%, роста налога на прибыль и ужесточения условий применения упрощенной системы. Агентства и ИП, которые ранее работали на льготных режимах или по «упрощенке», будут вынуждены перейти на общий режим с НДС и налогом на прибыль, что существенно повысит операционные издержки и вынудит пересматривать цены», — отметил эксперт.

По его подсчетам, за 2024 год порядка 15% риелторов ушли из профессии — кто-то насовсем, кто-то временно. При этом, по словам эксперта, его подсчеты оказались оптимистичным — сейчас из сети банков за год бесследно исчезли порядка 25% средних и маленьких агентств. Тренд на уход из отрасли наметился не вчера: еще в 2022 году Чернокульский видел рост предложений по продаже риелторского бизнеса. Теперь отрасль встанет перед новым выбором: поднимать цены или уходить с рынка, подчеркнул эксперт.

По его словам, для клиентов в любом случае важен не процент от сделки, прописанный на бумаге, а сколько они заплатят за услуги агентства в их конкретном случае. Так что даже если вывести НДС отдельной строкой, существенно расклад это не меняет: для людей услуги риелторов станут заметно дороже, посетовал эксперт. По его мнению, удержать цены будет сложно, изменение правил существенно повлияет на ситуацию в бизнесе небольших игроков в принципе: новая система усложняет документооборот и бухгалтерию для тех, кто еще не работал с НДС, повышает расходы на бэк-офис и сопровождение сделок в среднем на 5–15%. Поэтому даже повышение комиссии на размер НДС для многих не будет решением, финансовую модель придется просчитывать заново, констатировал Чернокульский.

«Я бы сказал, что кто-то будет сокращать издержки, чтобы избежать повышения, но будем честны – за последние годы турбулентности в экономике риелторы уже оптимизировали все, что можно было оптимизировать. Так что большинству игроков рынка комиссию все-таки придется поднять, в среднем, по нашим подсчетам, на 0,5–1,5%, в зависимости от региона и типа сделки», – заключил эксперт.

